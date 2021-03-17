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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يدعو الجمهوريين لتلقي لقاح كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:24 ص
ترامب
ترامب
أحمد عاشور
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دعا دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، اليوم، أنصاره الجمهوريين على تلقي لقاح ضد كوفيد-19 على الرغم من التحفظات التي يبديها بعضهم، مشيرا إلى أنه أوصى أنصاره بتلقى لقاح فيروس كورونا.

وأكد ترامب، أن لقاح فيروس كورونا هو لقاح عظيم وآمن، وله نتيجة.

ويذكر أن ترامب لم يشارك في التعبئة لمصلحة التطعيم ولقاح فيروس كورونا، رغم أن الرؤساء السابقين قد شاركوا في حملات توعية دون دعوة رسمية لذلك.

وكان الرؤساء الأميركيون السابقون الأربعة كانوا قد وجهوا رسالة للشعب تدعو إلى تلقي اللقاح، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، وهم جيمي كارتر وجورج بوش الابن وبيل كلينتون وباراك أوباما، ولم يشارك دونالد ترامب في هذه المبادرة.

وتلقى الرئيس السابق وزوجته ميلانيا ترامب في يناير اللقاح قبل أسابيع قليلة من مغادرتهما البيت الأبيض. لكن لم يتم الكشف عن المعلومات من قبل أقاربهما إلا بعد أسابيع عدة.

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