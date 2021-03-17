أستراليا ترسل 8 آلاف جرعة لقاح استرازينيكا إلى بابوا غينيا الجديدة

أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، أنها تعمل على إيصال مليون جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المنتجة دوليًا والموجهة أصلًا لأستراليا إلى بابوا غينيا الجديدة، حيث تكافح البلاد تفشيًا واسع النطاق لـكوفيد-19.وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال مؤتمر صحفي، وفق ما نقلته صحيفة "ذا إيدج" الأسترالية عبر موقعها الإلكتروني، إنه من المقرر إرسال 8 آلاف جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا من إمدادات أستراليا الخاصة إلى بابوا غينيا الجديدة لمساعدة الدولة الواقعة في المحيط الهادئ في مكافحة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي.وقال موريسون إن أستراليا ستقدم أيضًا طلبًا رسميًا إلى شركة الأدوية البريطانية والسلطات الأوروبية للحصول على مليون جرعة أخرى من اللقاح المتعاقد عليها على أن يتم إرسالها مباشرة إلى بابوا غينيا الجديدة.وأضاف أن الوباء يثير قلق بابوا غينيا الجديدة، لكنه أيضًا يمثل مشكلة لأستراليا وخاصة مضيق توريس وشمال كوينزلاند، قائلا: "لقد كنا مدركين تمامًا للمخاطر الموجودة هناك".وتابع موريسون قائلا إن توفير اللقاحات للعاملين الصحيين هو بمثابة وسيلة عملية للغاية لمساعدة بابوا غينيا الجديدة وحماية جزر مضيق توريس من تفشي المرض.وأكد أن هذا القرار يصب في مصلحة أستراليا ومصالح منطقتنا، قائلا "إنهم عائلتنا وأصدقاؤنا بل شركاؤنا. لقد وقفوا معنا دائمًا وسنقف إلى جانبهم دوما".وقال رئيس الوزراء الأسترالي: "أريد أن أؤكد لشعب بابوا غينيا الجديدة وصديقي العزيز رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارب، أن أستراليا سوف تقف معهم في مواجهة هذا التحدي وتدعمهم بكل طريقة ممكنة كما هو الحال دائمًا".وفي السياق نفسه، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إن جرعات اللقاح البالغ عددها 8000 ستسد "فجوة حرجة" في برنامج لقاح بابوا نيو غينيا حيث تنتظر تسليم المزيد من اللقاحات من خلال كوفاكس في أبريل ومايو المقبلين.وأكد ضرورة سد هذه الفجوة بالنسبة للعاملين في الخطوط الأمامية حتى يتمكنوا من الاستمرار في أداء العمل الذي يقومون به.ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية الأسترالية وبابوا غينيا الجديدة، سجلت الدولة النامية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين شخص عن 97 إصابة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة من الاثنين إلى الثلاثاء، مع ما يقدر بـ 1400 حالة نشطة هناك.ومع ذلك، رجح بول كيلي كبير مسؤولي القطاع الطبي في أستراليا أنه من المحتمل أن يكون عدد الحالات والوفيات الرسمية "أقل من الواقع".