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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تتجاوز الـ121 مليونًا عالميًا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:46 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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بيَّن أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون وأكثر من 682 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة الإصابات الإجمالية حاجز الـ121 مليونا بما يزيد على 278 ألف إصابة، تعافى منها 97 مليونا ونحو 818 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم، أمس الثلاثاء، زيادة ملموسة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 449 ألف و180 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9٫847 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت، أمس الثلاثاء، أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل "2٫798 وفاة"، وأمريكا "1٫248 وفاة"، وإيطاليا "502 وفاة"، وروسيا "443 وفاة"، وبولندا "372 وفاة".

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل "84٫124 إصابة"، وأمريكا "53٫231 إصابة"، وفرنسا "29٫975 إصابة"، والهند "28٫869 إصابة"، وإيطاليا "20٫396 إصابة".

بينما أصبحت البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، لا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسًا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر، حتى صباح اليوم الأربعاء، الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم، من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا "549٫367 وفاة"، والبرازيل "282٫400 وفاة"، والمكسيك "195٫119 وفاة"، والهند "159٫079 وفاة"، وبريطانيا "125٫690 وفاة".

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميًا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا "30٫231٫550 إصابة"، والبرازيل "11٫609٫601 إصابة"، والهند "11٫438٫734 إصابة"، وروسيا "4٫409٫438 إصابة"، وبريطانيا "4٫268٫821 إصابة".

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