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محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

469 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا فى كوريا الجنوبية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:20 ص
كورونا
كورونا
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سجلت كوريا الجنوبية، 469 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 96 ألفا و849 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، اليوم الأربعاء، أن العدد عاود الارتفاع مجددا مع اختفاء تأثير قلة الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي الآونة الأخيرة، حيث سجل في العاصمة "سول" وضواحيها أكثر من 300 إصابة.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد قررت- أمس الثلاثاء- تطبيق إجراءات أشد صرامة في العاصمة "سول" وضواحيها على المنشآت الأكثر عرضة لتفشي الإصابة لمدة أسبوعين ابتداء من يوم 17 مارس حتى يوم 31 من نفس الشهر مع توسيع الاختبارات التشخيصية على الأجانب العاملين في المجمعات الصناعية في المنطقة خلال نفس الفترة لاحتواء الفيروس بشكل أفضل.

وتشهد البلاد عودة ارتفاع عدد الإصابات اليومية مؤخرا مع حدوث سلسلة من العدوى الجماعية في التجمعات بين أفراد الأسرة، وبين المقربين وأماكن العمل وغيرها.

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