لاتظهر فى «البى سى آر».. مخاوف من ظهور سلالة جديدة لكورونا فى فرنسا

كشفت وزارة الصحة الفرنسية، عن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في منطقة بروتاني شمال غربي البلاد، فيما قد يكون اكتشافها عبر فحص «البي سي آر» مما يجعلها أكثر صعوبة من بقية السلالات.وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنه على الرغم صعوبة اكتشافها، إلا أن «التحليلات الأولية لهذا النوع الجديد لا تشير إلى زيادة الخطورة أو زيادة قابلية الانتقال».فيما وضعت منظمة الصحة العالمية هذه السلالة في فئة «سلالة قيد التحقيق»، ذلك أنه اختبارات كورونا التقليدية لم تتمكن من رصدها.وتجري السلطات الفرنسية تحقيقا معما في منطقة بروتاني، بعد أن تم تحديد 8 حالات على أنها تحمل السلالة الجديد، من بين 79 حالة في مدينة لانيون في المنطقة.