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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل 28 ألفًا و903 إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:14 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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سجلت الهند 28 ألفا و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و438 ألفا و734 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 188 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 159 ألفا و44 شخصا.

وأفادت بأن 17 ألفا و741 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونا و45 ألفا و284 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 234 ألفا و406 أشخاص.

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