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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تعتزم توسيع العقوبات ضد الصين بسبب هونج كونج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:12 ص
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على المنظمات المالية التي تجري معاملات مع 24 من المسئولين الصينيين وآخرين من هونج كونج الذين أدت تصرفاتهم إلى تقويض استقلالية هونج كونج.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين، في بيان، نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن تحديث اليوم يحدد 24 مسئولًا من الصين وهونج كونج ممن أدت أفعالهم إلى الحد من من الحكم الذاتي في هونج كونج، بما في ذلك 14 نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومسؤولون في قسم الأمن القومي لقوات شرطة هونج كونج وشؤون هونج كونج وماكاو ومكتب حماية الأمن الوطني".

وأضاف أن "المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري عن علم معاملات مهمة مع الأفراد المدرجة أسمائهم في تقرير اليوم تخضع الآن لعقوبات".

وتابع بلينكين قائلا إن "هونج كونج المستقرة والمزدهرة التي تحترم حقوق الإنسان والحريات والتعددية السياسية تخدم مصالح هونج كونج والبر الرئيسي للصين والمجتمع الدولي الأوسع.. والولايات المتحدة تقف متحدة مع حلفائنا وشركائنا في التحدث علنًا عن الحقوق وحريات الناس في هونج كونج، وسنرد عندما تفشل جمهورية الصين في الوفاء بالتزاماتها".

ومن المقرر أن يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكين غدا في أنكوراج بألاسكا مع عضو المكتب السياسي الصيني يانج جيتشي ووزير الخارجية الصيني وانج يي، وهو أول لقاء من نوعه منذ بداية تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن قيادة الولايات المتحدة.

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