للمرة الأولى.. ترامب يؤيد بايدن بشأن تطعيمات لقاح كورونا

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنصاره الجمهوريين الذين يعدون من المجموعات الرئيسية الرافضة للقاحات المضادة لفيروس كورونا على إنهاء مقاومتهم لهذه اللقاحات وأخذها.وقال ترامب في مقابلة على شبكة «فوكس نيوز» ردًا على سؤال بهذا الخصوص: «أنا أوصي بأخذها»، مضيفًا «أنا أوصي بذلك للكثير من الاشخاص الذين يرفضون أخذها، وبصراحة غالبية هؤلاء الأشخاص صوتوا لي».وأكد «أنه لقاح عظيم وآمن، وهو شيء يعطي نتيجة إيجابية».ويعد هذا التصريح الأول من نوعه الذي يدعم فيه ترامب بشكل واضح حملة التطعيم الوطنية الشاملة الذي أطلقها الرئيس الحالي جو بايدن، وذلك منذ تركه منصبه في يناير.وسبق أن شجع جميع الرؤساء السابقين مثل باراك أوباما، وجورج دبليو بوش، في تصريحات عامة وعلنية المواطنين الأمريكيين على الحصول على اللقاح.