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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تصريحات هارى وميجان.. الأمير وليام يتحدث لشقيقه للمرة الأولى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:05 ص
هارى وميجان
هارى وميجان
هدير سند
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تحدث الأمير البريطاني هاري مع شقيقه الأكبر الأمير وليام للمرة الأولى منذ المقابلة التي أجراها هو وزوجته ميجان ماركل مع أوبرا وينفري، لكن الحديث لم يكن «بناء»، حسبما قالت صديقة للزوجين، كما نقلت «سكاي نيوز».

وخلال المقابلة التي بثتها شبكة «سي.بي.إس» التلفزيونية في 7 مارس، قالت ميجان إن أحد أفراد العائلة المالكة لم تذكر اسمه سأل عن مدى قتامة بشرة ابنها آرتشي عند ولادته، بينما قال هاري إن والده وريث العرش الأمير تشارلز خذله وإنه شعر بأنه محاصر.

وخلال الحديث، قال الأمير وليام إنه لم يتحدث بعد إلى شقيقه، لكنه ينوي القيام بذلك، وقال للصحفيين: «نحن لسنا عائلة عنصرية على الإطلاق».

وقالت جايل كينج مقدمة برنامج «سي.بي.سي»، ذيس مورنينج، إنها تحدثت إلى هاري وميجان في مطلع الأسبوع، وإن محادثة جرت بين الأخوين.

وقالت: «هذا صحيح، تحدث هاري إلى شقيقة وإلى والده أيضًا، وما سمعته هو أن حديثه معهما لم يكن بناء، لكنهم سعداء لأنهم بدأوا حوارًا على الأقل».

ولم يعلق مكتب وليام في قصر كينزنجتون على تصريحات كينج.

وأوقعت مقابلة هاري وميجان النظام الملكي البريطاني في أكبر أزمة له منذ وفاة والدة وليام وهاري الأميرة ديانا في عام 1997.

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