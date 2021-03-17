تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين إلى 2 أبريل

قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تأجيل انتخابات التجديد النصفي إلى يوم 2 أبريل، بدلا من الجمعة المقبل.وقال خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ووكيل مجلس النقابة: "تم التأجيل إلى 2 أبريل وعقد الانتخابات بمكان مفتوح بالقاهرة.وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات عقدت اجتماعًا لها، أمس الثلاثاء 16-3-2021، برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس اللجنة، بمقر النقابة، بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيى يوسف وهشام يونس ومحمد المنايلى وصالح الصالحى ومجدى حلمى ومحمود الشيخ ومحمود كامل وثروت شلبى.وناقشت اللجنة ما عرضه خالد ميرى، وكيل النقابة ورئيس اللجنة، من تلقيه اتصالا من الأمانة العامة بمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة يوم الجمعة 19-3-2021، وذلك تنفيذا للقرار السابق من مجلس الوزراء ورفض وزارتي الصحة والداخلية.واعتمدت اللجنة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة 19-3-2021 داخل مبنى النقابة، إعمالا لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضى مقرا لتسجيل الحضور وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع على 4 أدوار ولجنة بالإسكندرية، وأن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل على عمليتي الاقتراع والفرز بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبى المرشحين.وأكدت اللجنة المشرفة أن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررا لا يمكن تجنبه رغم قراراتها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وذلك سواء على المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية فى ظل جائحة كورونا.ولهذا أحالت اللجنة الأمر إلى مجلس النقابة لعقد اجتماع، وهو ما أسفر عن قرار تأجيل الانتخابات.