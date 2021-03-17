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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مشاركة 254 فرعًا لـ«أهلا رمضان» فى سوهاج 4 أبريل المقبل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:55 ص
أهلا رمضان
أهلا رمضان
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، عن كافة استعداداتها الخاصة لانطلاق معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع اللازمة والضرورية للمواطن خلال هذا الشهر المعظم، ولأول مرة في تاريخ المحافظة سوف يتم افتتاح معارض "أهلا رمضان" بكافة قرى المحافظة بإجمالى 254 فرعًا، بالإضافة إلى مشاركة مبادرة "كلنا واحد" والغرفة التجارية والمحال الكبرى والشركة المصرية لتجارة الجملة.
 
وأوضحت المديرية، في بيان لها، إلى أن معرض "أهلا رمضان" يبدأ فى الفترة من 4 أبريل إلى 12 من الشهر نفسه، مشيرة إلى وجود 164 شركة غذائية سوف تعرض منتجاتها بالمعرض الدائم بمدينة نصر فى نفس المدة.

وكانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم مشاركة 21 سلسلة تجارية بـ1252 فرعًا منها كليا بالفروع أو جزئيا عبر تخصيص ركن فى كل سلسلة مخصصة لعرض السلع الرمضانية.

ويوجد داخل معارض "أهلا رمضان" 15 سلعة غذائية تتنوع ما بين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش بتخفيضات تتفاوت ما بين15 فى المائة إلى 35 فى المائة.

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