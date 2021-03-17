وزير الخارجية البريطانى يحذر من تراجع الديمقراطية فى العالم

حذر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب من تراجع الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بكلمة سيسلط فيها الضوء على خطر الأنظمة الاستبدادية على الاستقرار والازدهار العالميين.وفي حديثه إلى "منتدى آسبن" الأمني الأمريكي لعرض هذه الأجندة الجديدة خارج نطاق الجمهور المحلي، سيلخص راب مراجعة السياسة الخارجية لتكون "قوة من أجل الخير في العالم"، قائلا إن المؤسسات الديمقراطية العالمية تتعرض لأكبر تهديد لها منذ نهاية الحرب الباردة.وحسب وكالة "رويترز" سيقول راب إن "الديمقراطية في تراجع"، وأن البيانات أظهرت أنه في هذا العقد من المتوقع أن يتجاوز الناتج الاقتصادي المشترك للأنظمة الاستبدادية الناتج المشترك لديمقراطيات العالم.كما سيشير إلى ضرورة إيجاد دور قيادي في حماية الديمقراطيات وبناء نظام دولي جديد قائم على القيم الديمقراطية، لأنه "بدون قوة وبدون نفوذ اقتصادي وعسكري ودبلوماسي وثقافي، لا يمكننا فعل أي شيء".ومنذ تصويتها عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي، كانت بريطانيا تبحث عن دور جديد على المسرح العالمي يفي بالوعد الذي قطعه نشطاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لإبراز النفوذ البريطاني في العالم.