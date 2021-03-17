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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: على كومو الاستقالة حال تورطه فى مزاعم السلوك الجنسى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:31 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن على حاكم نيويورك أندرو كومو تقديم استقالته، إذا أكد التحقيق مزاعم سوء السلوك الجنسي ضده.

ولدى سؤاله في مقابلة أجرتها معه محطة "أيه.بي.سي نيوز"، عما إذا كان على كومو الاستقالة، إذا كشف التحقيق أن المزاعم صحيحة، قال بايدن "نعم. أعتقد أنه من المحتمل أن ينتهي به الأمر إلى المحاكمة أيضا".

والأحد الماضي تهرب بايدن من الإجابة المباشرة عن سؤال حول ما إذا كان على كومو الاستقالة، واكتفى بالإشارة إلى ضرورة انتظار "ما سيخرج به التحقيق من نتائج".

وعينت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس الأسبوع الماضي فريقا من المحامين، لقيادة تحقيق في اتهامات بأن كومو تحرش بالنساء من خلال تعليقات غير مرغوب فيها أو موحية جنسيا، أو الاتصال الجسدي غير اللائق بما في ذلك التقبيل.

ونفى كومو، وهو مطلق (63 عاما) وأب لثلاث بنات في العشرينات من العمر، أي سوء سلوك وتعهد بالتعاون مع التحقيق.

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