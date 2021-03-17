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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشار الأمن القومى الأمريكى يؤكد أهمية التحالف عبر الأطلسى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:19 ص
جيك سوليفان
جيك سوليفان
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أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أهمية التحالف عبر الأطلسي في مواجهة التحديات الأمنية العالمية.

وقالت إيميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين سوليفان وبين السفير إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، ويان هيكر مستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشارة الألمانية، وستيفن لوفجروف مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني.

وأضافت أن سوليفان شدد خلال الاتصال على التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل عن كثب مع الحلفاء الأوربيين.

كما بحث الاستعداد لاجتماع يوم غد الخمس 18 مارس الجاري الذي سيشارك معه فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع المسئولين الصينيين.

ولفتت إلى أن مستشاري الأمن القومي الأربعة ناقشوا كذلك الأولويات المشتركة فيما يتعلق بأفغانستان وإيران وليبيا وأوكرانيا وروسيا.

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