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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء اليونانى يزور ليبيا قريبا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:19 ص
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
أمينة ذكى
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تحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، الذي هنأه على تشكيل الحكومة الجديدة، وقبل ميتسوتاكيس دعوة دبيبة لزيارة ليبيا قريبًا، وفقا لما نقلته صحيفة جريك سيتي تايمز.

يذكر أن الرئيس الليبي المؤقت، محمد منفي، كان سفيرًا سابقًا لليونان تم ترحيله في ديسمبر 2019 بعد أن وقعت حكومة الوفاق للإخوان المسلمين مذكرة غير قانونية مع تركيا لسرقة الفضاء البحري اليوناني.

وتتطلع اليونان إلى إقامة اتصالات مع الحكومة الجديدة بمجرد توليها السلطة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على أساس القانون الدولي.

وبصفتها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أعربت اليونان عن استعدادها لتقديم المساعدة للدولة الواقعة في شمال إفريقيا من أجل المساهمة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب وتعزيز الأمن.

أكدت وزارة الخارجية اليونانية أنه من أجل تهدئة ليبيا واستقرارها، يجب سحب القوات الأجنبية على الفور من البلاد.

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