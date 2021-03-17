رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمل جديد.. علماء يطورون «عقار فموى» للعلاج من كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:43 ص
مختبر
مختبر
أمينة ذكى
طباعة
كشف موقع "ميدسكيب" Medscape الطبي الأمريكي عن وجود علاجات فموية لكوفيد-19، عبارة عن حبوب، ولكنها مازالت خاضعة لتجارب المرحلة الثانية من التجارب السريرية، وإذا نجحت، فقد تكون جاهزة بحلول نهاية العام.

يأتي هذا فيما لا يوجد علاج لكوفيد-19، والعلاج الوحيد الذي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هو عقار "ريمديسيفير" الذي لا يتعامل مع المرض بل مع أعراضه.

ووفقا للموقع الأمريكي فإن الدواء الخاضع للتجارب هو عقار "مولنوبيرافير"، الذي طورته شركة "ريدهيل بيوفارما" RedHill Biopharma الأمريكية، في مؤتمر "الفيروسات القهقرية والعدوى الانتهازية" الذي يعقد سنويا في الولايات المتحدة، والذي عقد بنهاية الأسبوع الماضي افتراضيا بسبب ظروف كورونا.

وتم خلال المؤتمر تقديم نتائج المرحلة الثانية من التجارب السريرية لهذا العقار المصمم لمرضى فيروس كورونا، ووفق تقرير موقع "ميدسكيب"، فإن الدراسة التي عرضت خلال المؤتمر أظهرت أن الحبوب قللت بشكل كبير من الفيروس المعدي لدى المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض كوفيد-19، وكانت نتيجة اختبارهم للفيروس إيجابية.

وبعد 5 أيام من العلاج، لم يكن لدى أي من المشاركين الذين تلقوا "مولنوبيرافير" فيروس يمكن اكتشافه، في حين أن 24% من مجموعة المقارنة الذين تلقوا العلاج الوهمي كان لا يزال لديهم الفيروس.

وتطور الشركة صاحبة ابتكار هذا الدواء، نوعين آخرين عن طريق الفم: أحدهما لعلاج عدوى كوفيد-19 الشديدة للمرضى المقيمين في المستشفى، والآخر للمرضى في المنزل المصابين بعدوى خفيفة.

موضوعات متعلقة

شقيقة طالبة المعادى: «البلطجى قلعنى أنا وماما الحجاب وضربنا كلنا»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

«حرارة وشبورة».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل


الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دراسة جديدة تربط بين وتيرة المشى ومدى خطورة كورونا

قريبا دمج الدورى الهولندى والبلجيكى فى مسابقة واحدة

برشلونة يعلن رغبته فى التعاقد مع «ميسى الأسترالى» هذا الصيف

جواو فيليكس: علاقتى مع سيميونى أكثر من رائعة

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

«كانت فأل شؤم».. حكاية عبد المنعم إبراهيم مع «سكر هانم»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

«معارج الروح» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

«جدتى».. كتاب جديد يرصد «مذابح الأرمن»

تفاصيل 3 فعاليات على مسرح الجراج بجزويت الإسكندرية.. 8 أبريل

الليلة.. فريق أصيل باند يحيى حفل عيد الأم بمركز طلعت حرب