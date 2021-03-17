أمل جديد.. علماء يطورون «عقار فموى» للعلاج من كورونا

كشف موقع "ميدسكيب" Medscape الطبي الأمريكي عن وجود علاجات فموية لكوفيد-19، عبارة عن حبوب، ولكنها مازالت خاضعة لتجارب المرحلة الثانية من التجارب السريرية، وإذا نجحت، فقد تكون جاهزة بحلول نهاية العام.يأتي هذا فيما لا يوجد علاج لكوفيد-19، والعلاج الوحيد الذي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هو عقار "ريمديسيفير" الذي لا يتعامل مع المرض بل مع أعراضه.ووفقا للموقع الأمريكي فإن الدواء الخاضع للتجارب هو عقار "مولنوبيرافير"، الذي طورته شركة "ريدهيل بيوفارما" RedHill Biopharma الأمريكية، في مؤتمر "الفيروسات القهقرية والعدوى الانتهازية" الذي يعقد سنويا في الولايات المتحدة، والذي عقد بنهاية الأسبوع الماضي افتراضيا بسبب ظروف كورونا.وتم خلال المؤتمر تقديم نتائج المرحلة الثانية من التجارب السريرية لهذا العقار المصمم لمرضى فيروس كورونا، ووفق تقرير موقع "ميدسكيب"، فإن الدراسة التي عرضت خلال المؤتمر أظهرت أن الحبوب قللت بشكل كبير من الفيروس المعدي لدى المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض كوفيد-19، وكانت نتيجة اختبارهم للفيروس إيجابية.وبعد 5 أيام من العلاج، لم يكن لدى أي من المشاركين الذين تلقوا "مولنوبيرافير" فيروس يمكن اكتشافه، في حين أن 24% من مجموعة المقارنة الذين تلقوا العلاج الوهمي كان لا يزال لديهم الفيروس.وتطور الشركة صاحبة ابتكار هذا الدواء، نوعين آخرين عن طريق الفم: أحدهما لعلاج عدوى كوفيد-19 الشديدة للمرضى المقيمين في المستشفى، والآخر للمرضى في المنزل المصابين بعدوى خفيفة.