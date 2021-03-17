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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جواو فيليكس: علاقتى مع سيميونى أكثر من رائعة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:10 ص
جواو فيليكس
جواو فيليكس
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أكد مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني جواو فيليكس، أن العلاقة التي تربطه بمدرب الفريق دييجو سيميوني تُعد أكثر من رائعة، نافيًا وجود أى توتر يعكر صفو تلك العلاقة.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن اللاعب قوله: "أنا سعيد جدًا في أتلتيكو وأشعر أنني بحالة جيدة مثل كل اللاعبين، وهناك أوقات ليست جيدة جدًا، ولكني متأكد من أنني أستطيع التغلب على أي مشاكل، وعلاقتي مع المدرب رائعة فهو يريد مساعدتي، وهذا أمر طبيعي، فنحن هنا لمساعدة بعضنا البعض".

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