خبراء يعلقون على اتهامات واشنطن لروسيا بالتدخل فى الانتخابات

اعتبر خبراء روس أن "شيطنة روسيا" تفيد الدوائر السياسية الأمريكية التي تسعى لتحقيق مصالحها باتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال نيكيتا دانيوك، نائب مدير معهد الدراسات الاستراتيجية والتوقعات لدى جامعة الصداقة بين الشعوب والعضو في المجلس العام الروسي، إن "موضوع تدخل روسيا في الانتخابات مثالي من الناحية التكنولوجية، إذ لا ينبغي إثبات أي شيء لأحد، والرأي العام الأمريكي بحال من التأجيج أصلا".وأضاف أن "الديمقراطيين يظهرون مرة أخرى أن الروس "سيئون" ويتدخلون في الانتخابات ويجب توسيع العقوبات ضدهم... وهم (الديمقراطيون) يسعون إلى تشويه سمعة معارضيهم، وقبل كل شيء دونالد ترامب".من جهته، اعتبر الأستاذ في مكتب الدراسات الأمريكية في جامعة بطرسبورج الحكومية الروسية جريجوري ياريجين، أن تقرير الاستخبارات الأمريكية مسيس ومتوقع.وقال إن "شيطنة روسيا مستمرة، وهي مفيدة ليس فقط للأوساط السياسية، بل للخبراء الذين يعرفون جيدا العلاقات الروسية الأمريكية، حيث أن روسيا تمثل نموذجا مفهوما ومريحا لصورة "التهديد" بالنسبة لمستهلك السياسة الأمريكي، ويتم عرض هذه الصورة على المواطنين العاديين أيضا".وأضاف أن "السياسيين يستمرون باستغلال جدول الأعمال هذا لتفسير الأزمات الداخلية التي أظهرتها الانتخابات".وجاء ذلك تعليقا على تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي اتهم روسيا وبعض الدول الأخرى بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.وحسب التقرير، فإن روسيا سعت لـ"تشويه سمعة" المرشح الديمقراطي جو بايدن أثناء الحملة الانتخابية لدعم منافسه الجمهوري دونالد ترامب.