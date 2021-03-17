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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إنفاق الناتو على التسلح رغم جائحة كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:32 ص
ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج
وكالات
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أن الأعضاء الأوروبيين في الحلف عززوا الإنفاق الدفاعي في 2020 رغم الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي تزامنا مع نشر التقرير السنوي للحلف: "رغم التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19، كانت 2020 السنة السادسة على التوالي التي يسجل فيها ارتفاع في الإنفاق الدفاعي لدى مختلف الحلفاء الأوروبيين وكندا، بزيادة بلغت 3.9%".

وأضاف: "نتوقع أن يتواصل هذا المنحى خلال العام الحالي، لكن من بالغ الأهمية أن نواصل هذا الزخم لأن التحديات الأمنية لم تنته".

وقال: "في 2020 بعض الحلفاء الذين كانت مساهماتهم مرتفعة تخطوا الآن عتبة 2% بسبب انخفاض توقعات الناتج المحلي الإجمالي، لكن المستقر وما نراه كل عام هو ارتفاع مطرد في الإنفاق الدفاعي لدى مختلف أعضاء الحلف".

ووصل إجمالي الإنفاق العسكري للأعضاء الثلاثين في التحالف إلى 1.028 تريليون دولار (860 مليار يورو) العام الماضي، بحسب التقرير، ولا تزال مساهمة الولايات المتحدة في إنفاق الحلف هي الأكبر مع 71% من الدفاع المشترك بين الحلفاء.

وواجهت دول أوروبية ضغوطا من واشنطن لزيادة إنفاقها الدفاعي وصولا إلى عتبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، المحددة في 2014.

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