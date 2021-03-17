رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد الأطفال المهاجرين المحتجزين فى أمريكا لـ25%

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:44 ص
الأطفال المهاجرين
الأطفال المهاجرين
وكالات
طباعة
وصل عدد المراهقين والأطفال غير المصحوبين بذويهم والمحتجزين على طول الحدود مع المكسيك إلى أرقام قياسية، حسب بيانات حكومية أطلعت عليها شبكة abc news.

وقالت البيانات، إنه يوجد الآن 4276 طفلا في الحجز، ارتفاعا من نحو 3400 في وقت سابق من الأسبوع، مبينة أنها زيادة بنسبة 25%.

وقالت مصادر للشبكة إن الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز ارتفع 363٪، مشيرة إلى أن متوسط ​​الوقت الذي يقضيه الأطفال في المرافق المخصصة لاحتجاز الذكور البالغين لمدة 24 ساعة، ارتفع إلى 117 ساعة أي 45 ساعة أطول من من الوقت القانوني المسموح، وقد زاد ذلك من الوقت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت عضوة الكونجرس فيرونيكا إسكوبار أنه يتم إطعام معظم الأطفال، لكنهم ينامون على الأرض ويتلحفون البطانيات، مشيرة إلى أنها زارت مرفقا في ولاية تكساس الذي لم يكن يتمتع بأي نوع من أنواع التباعد الاجتماعي.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من 2600 منهم، تمت معالجة أوراقهم بالكامل من قبل مسؤولي حرس الحدود، لكنهم ينتظرون نقلهم إلى مرافق وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS) لإيواء القصر.

موضوعات متعلقة

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

مشاهدة ممتعة| تردد قناة مكبسي سبورت على النايل سات

عودة الرحلات | موعد استئناف الطيران بين مصر والسعودية 2021

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة


الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء: نيزك سقط فى جنوب الجزائر قبل نحو قرن هو الأقدم ومن أصل بركانى

تقرير: موجات الحر والجفاف فى أوروبا هى الأقسى منذ 2000 عام

ريال مدريد يفوز على أتالانتا 3-1 فى دورى أبطال أوروبا

حارس إنجلترا يغيب عن مباريات مارس فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

«كانت فأل شؤم».. حكاية عبد المنعم إبراهيم مع «سكر هانم»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

«معارج الروح» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

«جدتى».. كتاب جديد يرصد «مذابح الأرمن»

تفاصيل 3 فعاليات على مسرح الجراج بجزويت الإسكندرية.. 8 أبريل

الليلة.. فريق أصيل باند يحيى حفل عيد الأم بمركز طلعت حرب