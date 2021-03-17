مقتل 11 جنديًا فى مالى على أيدى مسلحين

أعلن الجيش في مالي أن 11 جنديًا قتلوا، كما فقد 11 آخرون، بكمين نصبه مسلحون في الصحراء شمالي البلاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، قال الجيش: «إن 14 جنديًا أصيبوا، ثمانية منهم في حالة خطرة، في الهجوم الذي وقع بمنطقة جاو بشمال البلاد يوم الإثنين»، مضيفًا أن 7 من المهاجمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار فيما بعد.وصعد إرهابيون هجماتهم في شمال ووسط مالي في السنوات الأخيرة، وكثيرون منهم مرتبطون بتنظيمي «القاعدة» أو «داعش» الإرهابيين، وكانوا قد استولوا على صحراء شمال مالي في عام 2012 قبل أن تطردهم قوات تقودها فرنسا في العام التالي.