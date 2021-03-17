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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: المفاوضات مع الصين قد تكون صعبة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:37 ص
جين بساكي
جين بساكي
وكالات
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رجح البيت الأبيض أن تكون المفاوضات مع الصين المقررة في ولاية ألاسكا الأمريكية هذا الأسبوع، صعبة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي: «نتوقع أن الحديث قد يكون صعبًا بعض الشيء، وهناك قضايا لم يمتنع الرئيس جو بايدن عن التعبير عن قلقه بشأنها، سواء كان الحديث عن حقوق الإنسان أو القضايا الاقتصادية والتكنولوجية».

وأضافت: «نتوقع أن الكثير من هذه القضايا قد تناقش خلال هذا اللقاء»، مشيرة إلى أن هناك مجالات، حيث توجد إمكانيات للعمل المشترك، سواء كان الحديث عن المناخ أو عدم انتشار السلاح النووي.

يذكر أن الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان، سيجريان يوم 18 مارس الجاري مفاوضات مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، والعضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس مكتب الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية يانج جيتشي.

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