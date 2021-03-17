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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يخطط لحضور منتدى بطرسبورج الاقتصادى شخصيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:35 ص
بوتين
بوتين
وكالات
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أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لحضور منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي شخصيا، وليس عبر الفيديو.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، كان بيسكوف قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن طبيعة حضور بوتين للمنتدى، ستعتمد على الوضع الوبائي، مشيرا إلى أنه "من الصعب تصور منتدى بطرسبورج دون مشاركة رئيس البلاد".

ومن المقرر أن يعقد منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي خلال الفترة بين الـ2 والـ5 من يونيو المقبل.

وكان سكرتير اللجنة التنظيمية للمنتدى أنطون كوبياكوف أشار إلى أن المشاركين الأجانب يهتمون بحضور المنتدى، وأن الفعاليات ستجرى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولا يزال جدول أعمال المنتدى قيد الصياغة، حيث سيناقش قضايا الاقتصاد الروسي وقضايا عالمية واجتماعية وسبل تطوير التكنولوجيات.

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