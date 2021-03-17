البيت الأبيض: التركيز مع كوريا الشمالية سيكون على نزع النووى

قال البيت الأبيض إن التركيز على كوريا الشمالية سيكون على الدبلوماسية ونزع السلاح النووي، بعد أن أصدرت بيونج يانج تحذيرا لواشنطن بشأن التدريبات العسكرية في كوريا الجنوبية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، لم تعلق المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على بيان كوريا الشمالية في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة.وقالت بساكي "هدفنا سيكون دائما التركيز على الدبلوماسية ونزع السلاح النووي في كوريا الشمالية".وانتقدت بيونج يانج، التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مهددة بإلغاء الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين الموقعة عام 2018.ونددت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بما سمتها "بروفا الحرب التي تستهدف الشمال التي تجريها كوريا الجنوبية".وقالت كيم إن "طبيعة بروفة الحرب التي تستهدف كوريا الشمالية، لا تتغير أبدا سواء شارك فيها 50 أو 100 شخص"، في إشارة إلى تقليص التدريبات بين واشنطن وسيئول بسبب قيود كورونا.وشددت كيم على أن بلادها ستراقب عن كثب موقف وسلوك كوريا الجنوبية، محذرة من أنه إذا أصبح الأمر أكثر استفزازا، فيمكننا اتخاذ إجراءات خاصة مثل إلغاء الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لتخفيف التوترات عبر الحدود التي تم توقيعها في سبتمبر عام 2018.وأضافت أنه لا خيار أمامهم سوى أن وضع مسألة حل لجنة التوحيد السلمي للوطن في كوريا الشمالية، وهي منظمة حوار مع كوريا الجنوبية، في الجدول الزمني.وجاء تعليق كيم قبل يوم واحد من زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرالدفاع لويد أوستن الأمريكيين إلى كوريا الجنوبية.يذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأتا التدريبات العسكرية المشتركة بطريقة مقلصة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا في 8 مارس وستستمر حتى يوم 18 من نفس الشهر.