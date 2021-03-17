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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان وتركيا تستأنفان محادثات مبدئية حول النزاع البحرى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:26 ص
وزير الخارجية اليوناني
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس
وكالات
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بدأت اليونان وتركيا جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية في أثينا، سعيا للتوصل لرؤية مشتركة في نزاع طويل الأمد على الحدود البحرية قبل قمة للاتحاد الأوروبي هذا الشهر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" تهدف المحادثات الاستكشافية لإرساء أساس لمفاوضات رسمية، لكن البلدين لم يحرزا تقدما يذكر خلال أكثر من 60 جولة من المحادثات منذ 2002 وفشلا حتى في الاتفاق بشأن القضايا المطروحة للنقاش.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إنه مستعد للاجتماع مع نظيره التركي مولود تشاوويش أوغلو لكن أي اجتماع "لا بد أن يعقد في أجواء ملائمة".

ومن المقرر أن تنتهي المحادثات بمشاورات سياسية بين سفيري البلدين الأربعاء.

ومن المنتظر أن يناقش القادة الأوروبيون قضية شرق المتوسط في اجتماع يومي 25 و26 مارس.

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