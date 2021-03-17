باحث أمريكى يحذر من خطورة الإسلام السياسى والإخوان فى أوروبا

_ الإسلام السياسي هدفه السلطة والهيمنة على العالم



_ أوروبا كانت في سبات عميق متجاهلة خطر الإسلام السياسي



_ فرنسا تقود أوروبا في محاربتها التطرف



_ النمسا تلحق بفرنسا في ادراكها خطر الإسلام السياسي



_ أمريكا وخطر الإسلام السياسي



حذر الباحث الأمريكى زهدي جاسر، رئيس ومؤسس المنتدى الإسلامي الأمريكي للديمقراطية، من خطورة تغلغل جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان، في الولايات المتحدة الأمريكية، داعيا حكومة واشنطن إلى وضع سياسات فورية عاجلة لمواجهة الأيدولوجية الفكرية المتطرفة التي تروج لها تلك الجماعات ومنع الحكومات الأجنبية من تمويل التنظيمات التابعة لها.وذكر جاسر، في مقاله في مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن الجهود والإجراءات الحالية التي تتخذها أوروبا في محاربة التطرف الممارس من قبل جماعات الإسلام السياسي، بالرغم من أهميتها وجديتها، إلا انها تعد غير كافية ولا تتناسب بشكل فعال مع الوضع في أمريكا، معتبرا أن الحالة الأمريكية في محاربة التطرف والإرهاب هي حالة "فريدة من نوعها" وتعد "آخر أفضل أمل" للغرب في حربه ضد التطرف الديني.وتابع "جاسر"، أن قصة أوروبا في محاربة الإسلام السياسي هي "قصة تحذيرية" للولايات المتحدة، لذلك يجب على الأخيرة أن" تسرع" من وتيرة الاجراءات التي تتخذها لذات الهدف، والتعلم من الدروس والأخطاء التي وقع فيها الغرب على مدار مشوارهم الطويل في مكافحة التطرف، كما دعا إلى ضرورة توحيد صفوف قادة الفكر والساسة في أمريكا على مدى خطورة الإسلام السياسي وتهديده للقيم الاجتماعية والدستورية للبلاد.ووصف الكاتب، وهو أيضًا مستشار عام لمركز السياسة الأمنية Center for Security Policy في واشنطن، جماعات الإسلام السياسي المتطرفة بأنها "جزء من حركة سياسية عالمية تسعى في نهاية الأمر إلى السلطة والهيمنة الدولية، وأن مثلها مثل كل الأنظمة الشمولية، لا تتوافق مبادئها مع المثل الديمقراطية العلمانية الغربية"، مشيرا إلى أنه "ليس كل المسلمين متطرفين او ينتمون لتك الجماعات"، وأضاف أن أوروبا بها "عدد لا يحصى" من الإسلاميين المتطرفين والمتعاطفين معهم.وبين جاسر، أن خطوط الصدع بين الإسلام السياسي والغرب العلماني كانت محفورة منذ سنوات طويلة، لكنها تعمقت ووضحت أكثر بعد أحداث 11 سبتمبر، وبالرغم من ذلك كاد البعض في أوروبا أن يتجاهلها تماما، حيث اتخذت الدول الأوروبية فجأة إجراءاتها الهامة للرد بشكل جاد على مظاهر التطرف والنزعة الانفصالية الإسلامية، بعد أن ظلت سنوات دون أدنى تحرك.وأشار الباحث الأمريكى-السوري، إلى أنه في اوائل عام 2020، وبينما كان العالم منشغلا بالوباء، بدأت معظم دول الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا والنمسا في حملة كبيرة لكبح جماح "وحش" الإسلام السياسي وأيديولوجيته المتطرفة في الغرب.وأضاف:"يبدو أن القادة الأوروبيين قد استيقظوا من سباتهم العميق وأدركوا أن الأعمال الإرهابية والمتطرفة ليست فقط التي احتاجوا إلى هزيمتها، بل كان يجب عليهم في الأصل محاربة الأفكار والأيديولوجيات التي احتضنتها- أو بالأحرى محاربة الإسلام السياسي".وتابع أن فهم خطورة تلك الأفكار ظهر بشكل واضح في دقة وصف وتشخيص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام السياسي داخل حدود بلاده، حيث قام بشن "حرب ثقافية" ضد الإسلاميين المتطرفين في أعقاب ذبح المدرس الفرنسي صامويل باتي في أكتوبر 2019.ويرى المفكر والخبير السياسي أن ماكرون كان لديه الشجاعة لمناقشة الوضع في بلاده بشكل دقيق، ولم يستسلم او يتراجع عن حملته ضد الإسلاميين المتطرفين رغم تعرضه للهجوم- بل للمقاطعة احيانا- من أبرز المناصرين لفكر الإسلام السياسي في العالم.وواصل مقاله: بعد مقتل باتي، رد ماكرون بشكل سريع مشددا على دفاعه عن حرية التعبير وعن شخصية فرنسا وقيمها ومبادئها الجمهورية. لقد سرّع خططه لمقاربة منسقة تشمل جميع الحكومات ضد "الانفصالية الإسلامية"، وهكذا بدأ ماكرون في قيادة بلاده لحملة طال انتظارها تستهدف السبب الجذري للتهديد الإسلامي لفرنسا ألا وهو الإسلام السياسي او ما أسماه ب"الانفصالية الإسلامية"، والكثير منا ممن كرسوا جهودهم لإصلاح المسلمين وحمايتهم من خطر الجماعات المتطرفة ظلوا" يدعون" في الواقع تبنيهم مثل هذه المحادثات لفترة طويلة.ولفت الباحث الأمريكى أيضا إلى أن ماكرون تبني سلسة من الخطابات كشف فيها عن سبب كون الإسلام السياسي انفصالي بطبيعته، وعن سبب رفضه لحرية التعبير واتجاهه لفرض الحق في التجديفالتكفير وإثارته الأفكار الجهادية التدميرية، وقدم أيضا تشريعًا يعيد إحياء المبادئ الجمهورية ويدافع عن القيم الدستورية والعلمانية باعتبارها "دعامة" الأمة، فضلا عن إعلانه السيطرة على التمويل الأجنبي للمساجد، وإنهاء نظام لاستقبال أئمة من الخارج.أما بالنسبة النمسا، فبحسب ما نوه الكاتب، قامت- بالتوازي مع حملة ماكرون-بشن حملة مماثلة ضد الإسلام السياسي، ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف مكافحة الإرهاب، في أعقاب الهجوم الذي شنه متطرف في فيينا في نوفمبر 2020 وخلف أربعة قتلى و23 جريحًا.وأشار الكاتب إلى ان المستشار النمساوي سيباستيان كورتز صرح في أعقاب الهجوم الإرهابي مباشرة، باستحداث جريمة تسمى "الإسلام السياسي" ضمن الإجراءات الجديدة الهادفة لمكافحة الإرهاب، و"حتى تتمكن البلاد من اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين ليسوا إرهابيين، لكنهم يخلقون أرضية خصبة لهم"، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء النمساوي على مجموعة واسعة من الإجراءات التي تهدف إلى سد الثغرات الأمنية، من بينها: إغلاق دور العبادة وإدخال سجل للأئمة واستنزاف التدفقات المالية لتمويل الإرهاب ".ولفت "جاسر" إلى أنه عندما تولى كورتز منصبه مباشرة، داهمت سلطات إنفاذ القانون النمساوية مكاتب 60 منظمة تابعة لجماعة الإخوان في نوفمبر الماضي، وأغلقت بعض المساجد المرتبطة بالفكر الإرهابي.وتابع إنه في 9 ديسمبر الماضي، التقى الرئيس ماكرون والمستشار كورتز بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أجل تطوير استراتيجية لعموم أوروبا للحد من تسلل الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة إلى دولهم، وشملت تلك الاستراتيجية: إزالة سريعة للمحتوى الإرهابي على الإنترنت وإنشاء أداة مشتركة واحدة لجميع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) لهذا الغرض، لافتا إلى أن هذا من شأنه أن يمنح البرلمان الأوروبي سلطة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لطلب من مقدمي الخدمات إزالة المحتوى الإرهابي أو تعطيل الوصول إليه ".ويرى الكاتب الأمريكي، أن الأفكار السيئة" - مثل الإسلام السياسي - لا يمكنها ان تهزم إلا من خلال "الأفكار الأفضل"، مضيفا أنه لطالما أيد النظام القانوني الأمريكي تعريفًا ضيقًا للغاية للتحريض على العنف، ما يقوض من إمكانية محاربة الخطر الذي تمثله الجماعات المتطرفة فى البلاد.واستطرد قائلا: تاريخيًا، لم ينجح حظر "خطاب الكراهية" بشكل جيد في القضاء على التطرف، بل أدى قمع التيارات التطرفية إلى تمسكينها، حيث تمكنت من الانتشار تحت الأرض وحُجبت فقط من التأثير للظهور العام والمنافسة من الحركات الأكثر جاذبية.وتسائل الخبير السياسي: "هل ستنجح الحرب الثقافية التي أعلنها ماكرون وكورتز ضد الإسلام السياسي؟ في النهاية، لا يوجد خيار آخر. فكلما أسرعوا في مواجهة الإسلام السياسي، كان ذلك أفضل"، مؤكدا إن الاستمرار في سياسة "الاسترخاء" لن يؤدي إلا إلى مزيد الهجمات على أسلوب الحياة العلماني والليبرالي لدى الغرب.ودعا الكاتب في نهاية مقاله إلى "الوقوف صفا ضد الأفكار الأجنبية التي تتعارض مع ميثاقنا الاجتماعي والدستوري، وحشد أعظم أسلحتنا ضد الانفصالية في كل جبهة نستطيع".واختتم مقاله موجها حديثه لصناع القرار والسياسة في أمريكا: "كلما أسرعنا في الدفاع عن قيمنا الأمريكية المشتركة والحفاظ عليها من الخطر الذي تمثله تلك الجماعات، كلما كان حالنا أفضل".