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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تؤكد دعمها الجهود الرامية لمسار سياسى يكفل أمن الشعب السورى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:22 ص
مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي
وكالات
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أعربت السعودية عن دعمها لجهود حل الأزمة السورية وإيجاد مسار سياسي يكفل أمن الشعب السوري ويحميه من المنظمات الإرهابية والمليشيات الطائفية، التي تعطل الوصول لحل حقيقي.

وحسبما افادت وكالة الأنباء السعودية "واس" قال مجلس الوزراء السعودي في بيان بعد اجتماع ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز، إنه "جدد التأكيد على أهمية استمرار دعم جهود حل الأزمة في سوريا، وإيجاد مسار سياسي يضيف إلى تسوية واستقرار الوضع فيها، بما يكفل أمن شعبها ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تعطل الوصول لحل حقيقي".

واستعرض المجلس خلال لقائه المشاورات التي أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وما تضمنته من استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وبحث لمستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

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