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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوشكوف يرد بعنف على زيلينسكى: أنت المزيف لا استفتاء القرم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:17 ص
أليكسي بوشكوف
أليكسي بوشكوف
وكالات
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نعت السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ"المزيف"، وذلك بعد كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى الاستفتاء في شبه جزيرة القرم على العودة إلى قوام روسيا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال بوشكوف: "لم يكن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم في 2014 مزيفا.. زيلينسكي كان نفسه وما زال مزيفا، وعد كمرشح رئاسي بشيء، لكنه فعل شيئا مختلفا تماما" بعدما وصل إلى السلطة.

وأضاف: "شعبية زيلينسكي انخفضت في أوكرانيا إلى الربع، ومنهج القرم الذي يعد به محكوم عليه بالفشل".

وقال زيلينسكي في وقت سابق اليوم، إن "كييف لن تتخلى عن المنطقة، وأعدت استراتيجية لإنهاء الاحتلال وإعادة دمج شبه الجزيرة"، واصفا استفتاء عام 2014 الذي أجري في شبه الجزيرة بأنه "مزيف".

وعادت القرم إلى الوطن الأم روسيا بعد استفتاء أجري في مارس 2014، حيث صوت 96.77% من ناخبي القرم و95.6% من سكان سيفاستوبول لصالح العودة إلى روسيا.

ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة من أراضيها "ومحتلة مؤقتا"، وأعلنت كييف عن خطط لمناقشة قضية "إعادة" شبه الجزيرة في قمة "منصة القرم" المقررة في أغسطس المقبل.

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