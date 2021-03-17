«بنها الجامعى» تعلن نجاح أول عملية قسطرة ممتدة لمسن 80 عامًا دون تدخل جراحى

أعلن الدكتور عمرو الدخاخني، مدير مستشفي بنها الجامعي، واستشارى أمراض الكلي والمسالك البولية، نجاح وحدة جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية بالمستشفى وكلية طب بنها لأول مرة في تركيب دعامة مغطاة لتمدد بالشريان الأورطي البطني لمريض يبلغ من العمر ٨٠ عامًا يصعب فيه التدخل الجراحي.وأوضح «الدخاخني» أن الجراحة جرت بدعم من الدكتور شريف عمر الكرداوي أستاذ جراحة الأوعية بطب القصر العيني، حيث تمت الجراحة بنجاح، مشيرًا إلى أن المريض في حالة جيده داخل مستشفى بنها الجامعي لاستكمال البرنامج العلاجي.وجه «الدخاخني»، التهنئة لفريق الجراحة، مشيرًا إلى أنها تعد الجراحة الأولى من نوعها بطب بنها ومستشفيات جامعة بنها، ويطلق عليها جراحة «EVAR»، مؤكدًا أن المستشفى شهد تطوير قسم الكلى والحضانات الخارجية، والعناية المتوسطة، وقسم جراحة المخ والأعصاب، وقسم الأشعة، بالإضافة إلى إقامة أكبر قسم حضانات متطورة للأطفال المبتسرين.كما تم التشغيل التجريبي لـ10 غرف عمليات جديدة بنظام الكبسولات الجراحية للقضاء على قوائم الانتظار، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية اللائقة، موضحًا أن الكبسولات الجراحية تم تصميمها بأحدث المعايير الطبية العالمية بتكلفة 64 مليون جنيه لمنع انتشار العدوى البكتيرية بالحجرة لتحقيق الجودة الطبية.أضاف «الدخاخني» أن المستشفى استعدت للتقدم للاعتماد كمستشفى صديقة للطفل، ضمن خمس جامعات تحت رعاية ودعم منظمة الصحة العالمية «اليونسيف»، وضمن إطار البرنامج القومي لصحة الطفل.أوضح «الدخاخني» أن الاستعدادات تشمل تطويرًا في قسم الأطفال وإدخال دبلومات جديدة في التخصصات المعتمدة عالميًا، منها أن قسم الأطفال قد قام مؤخرًا بفتح دبلومة مهنية للرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع وصغار الأطفال.وثمن «الدخاخني» من جهود الدكتورة عزه أبو الفضل، أستاذ طب الأطفال والدكتورة سمية علوان رئيس قسم طب الأطفال، مشيرًا إلى أن هناك مساهمات من الدكتور أسامه أبو الفتوح رئيس قسم طب الأطفال السابق، والدكتور آيوب الجوالده المستشار الأقليمي للتغذيه بمنظمة الصحة العالمية، واشتراك نخبة من الخبراء من الجامعات المصرية المختلفه والدول العربية لدعم جهود المستشفى.