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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب.. 4 وفيات و526 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:10 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 159 أمس ليرتفع مجمل الإصابات إلى 489622 حالة.

كما سجلت أربع وفيات انخفاضا من 10 Hمس لتبلغ إجمالا 8737.

وتعافى 601 حالة إضافية ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 476727 حالة.

وبلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح 4 ملايين و236386.

أما بالنسبة للجرعة الثانية من اللقاح، فقد بلغ عدد من تلقوها مليونا و960996 شخصا.

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