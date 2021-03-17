لبنان: احتياطى المركزى 16 مليار دولار 1.5 منها فقط لتمويل الدعم

أعلن غازي وزني، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه لدى البنك المركزي 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها 1.5 فقط لتمويل الدعم.وفي حديث لوكالة "بلومبيرج"، قال وزني إن "البلاد تعتزم خفض دعم المواد الغذائية ورفع أسعار البنزين تدريجيا"، وأن "خفض دعم البنزين سيتقلص من نسبة 90% في الوقت الحالي إلى 85".وأضاف: "لدى البنك المركزي 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، وهو ما يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يعد انخفاضا إلى النصف من نحو 30 مليار دولار قبل عام".واعتبر أنه "لم يعد بإمكان لبنان الاستمرار بنفس وتيرة الدعم دون إعطاء إطار زمني للتغييرات".وأشار إلى أن "تكلفة الدعم تبلغ 500 مليون دولار شهريا، أي ما يعادل 6 مليارات دولار في السنة، ولهذا السبب اتخذت الحكومة قرارا بترشيد الدعم وخفضه في بعض البنود".وأشار إلى أن "دعم القمح والأدوية والوقود لتوليد الكهرباء لا يزال قائما في الوقت الحالي".