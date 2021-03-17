بريطانيا.. 700 ألف طالب لم يعودوا إلى المدارس رغم فتحها

كشفت أرقام حكومية بريطانية أن 700 ألف تلميذ في جميع أنحاء البلاد لم يعودوا إلى فصولهم الدراسية منذ إعادة فتح المدارس في 8 مارس.وتظهر الإحصاءات التي نشرتها وزارة التعليم أن حوالي 89% من تلاميذ المدارس الثانوية كانوا في المدارس في 15 مارس، وكان هذا العدد أعلى بكثير في المدارس الابتدائية حيث حضر 96 في المائة من التلاميذ في بداية الأسبوع الماضي، وانخفض هذا العدد إلى 94% بحلول 15 مارس.وأشارت البيانات إلى أن أكثر من 60 ألف تلميذ كانوا خارج المدارس الأسبوع الماضي بعد مخالطتهم مصابين بكوفيد-19.وبشكل عام زاد الحضور في المدارس الحكومية بشكل كبير من 68٪ في 8 مارس إلى 89٪ يوم الخميس 11 مارس.كما تغيب 7000 تلميذ لأنهم اشتبهوا في إصابتهم بكورونا وتغيب 5000 تلميذ بعد أن ثبتت إصابتهم بكورونا وتغيب 2000 عن المدرسة بسبب إغلاق مدرستهم لأسباب متعلقة بالفيروس.وحذرت جمعية المدارس والكليات (ASCL) من أن مستويات الحضور لن تكون ثابتة، حيث لا تزال فحوصات كورونا تظهر نتائج إيجابية بين التلاميذ وبالتالي يتم إرسالهم إلى منازلهم لعزل أنفسهم.