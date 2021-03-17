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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زاخاروفا: القيادة الأوكرانية تعيش فى عالم خيالى خاص بها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:21 ص
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
وكالات
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رفضت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهامات كييف لموسكو بأنها تسببت بخلق مشاكل استخدام لقاح "أسترازينيكا" في أوروبا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت زاخاروفا إن القادة الأوكرانيين "ما زالوا يعيشون في عالم خيالي صغير خاص بهم، حيث يعقدون "مؤتمرات يالطا" خارج يالطا، ويرتبون أمور القرم بدون القرم، ويحاربون روسيا دون مشاركة روسيا، ويقومون بتحفيز البث باللغة الروسية من خلال الحد من البث باللغة الروسية".

وتابعت: "الآن تولى وزير الثقافة قضية اللقاحات في العالم، والتي لا تنتجها أوكرانيا، وحملة التلقيح التي لا تديرها".

وقالت عن السلطات الأوكرانية: "إنه ليس نظاما بل قصة خيالية".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات وزير الثقافة والسياسة الإعلامية الأوكراني ألكسندر تكاتشينكو، الذي اتهم روسيا بشن حملة إعلامية واسعة ضد لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، وذلك على خلفية تعليق استخدام اللقاح في العديد من الدول الأوروبية للتأكد من مدى سلامته.

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