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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«معارج الروح» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:51 ص
معارج الروح
معارج الروح
نضال ممدوح
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تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "معارج الروح" للكاتبة آمال الشاذلي.

ويتناول الكتاب بالنقد والتحليل الناقد الدكتور أيمن تعيلب٬ أستاذ النقد الأدبى المعاصر وعميد كلية الآداب جامعة السويس٬ وتدير اللقاء الدكتورة سحر شريف.

سبق وصدر للكاتبة آمال الشاذلي عدة أعمال روائية وقصصية منها: ضجيج الصمت، إيقاع الموج، والزبد، ومنتصف أغسطس٬ لحظة اغتيالي، ولسبب ما٬ طرقات على أبواب السكون٬ شظايا، فتنة المطر وغيرها.

وفي مقدمته للكتاب يقول "تعيلب": فكرت كثيرا في عنوان دال يكون أقدر علي الدلالة علي الروح العامة لهذه النصوص الشعرية البديعة للكاتبة آمال الشاذلي. لكن للأسف لا يعرف وهج الشعر وومضه الممض المرواغ سوي نفسه.

ولن أدعي الوصول لأسرار الإبداع في هذه النصوص البديعة المبتكرة أكثر من رغبتي في إثارة الجدل الجمال حولها. فهي نصوص تجريبية بامتياز تستفز الناقد والقارئ وتحرضهما معا ليكونا أبعد من حدود ذاتهما ووعيهما وذوقهما.

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