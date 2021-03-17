حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-3-2021
الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:02 ص
منة سالمطباعة
يقدم موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 17-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها هيئة الأرصاد الجوية.
حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 17-3-2021
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.
حالة البحار والأمواج
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غريبة إلى جنوبية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.
القاهرة 24 14
الإسكندرية 20 13
وادى النطرون 23 12
طنطا 23 14
شبين الكوم 24 14
دمنهور 23 14
بلطيم 22 14
مطروح 18 12
السلوم 20 10
سيوة 23 10
بورسعيد 22 15
دمياط 21 14
الزقازيق 24 14
المنصورة 24 13
الاسماعيلية 24 12
السويس 24 13
العريش 22 11
رفح 21 11
رأس سدر 24 13
نخل 23 08
نويبع 26 19
طابا 23 15
كاترين 22 11
الطور 25 15
شرم الشيخ 28 20
الغردقة 29 18
مرسى علم 28 17
الفيوم 25 12
بنى سويف 26 12
المنيا 26 12
أسيوط 26 13
سوهاج 27 14
قنا 30 14
الأقصر 32 15
أسوان 35 15
ادفو 34 15
أبوسمبل 35 17
الوادى الجديد 32 15
شلاتين 29 17
حالة البحار والأمواج
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غريبة إلى جنوبية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
الإسكندرية 20 13
وادى النطرون 23 12
طنطا 23 14
شبين الكوم 24 14
دمنهور 23 14
بلطيم 22 14
مطروح 18 12
السلوم 20 10
سيوة 23 10
بورسعيد 22 15
دمياط 21 14
الزقازيق 24 14
المنصورة 24 13
الاسماعيلية 24 12
السويس 24 13
العريش 22 11
رفح 21 11
رأس سدر 24 13
نخل 23 08
نويبع 26 19
طابا 23 15
كاترين 22 11
الطور 25 15
شرم الشيخ 28 20
الغردقة 29 18
مرسى علم 28 17
الفيوم 25 12
بنى سويف 26 12
المنيا 26 12
أسيوط 26 13
سوهاج 27 14
قنا 30 14
الأقصر 32 15
أسوان 35 15
ادفو 34 15
أبوسمبل 35 17
الوادى الجديد 32 15
شلاتين 29 17
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أبو رماد 30 17
حلايب 27 18
رأس حدربة 27 19
أبو رماد 30 17
حلايب 27 18
رأس حدربة 27 19