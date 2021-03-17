حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-3-2021

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر





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أبو رماد 30 17

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 19

أبو رماد 30 17حلايب 27 18رأس حدربة 27 19

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.حالة البحار والأمواجوبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غريبة إلى جنوبية غربية.أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.العظمى الصغرىالقاهرة 24 14الإسكندرية 20 13وادى النطرون 23 12طنطا 23 14شبين الكوم 24 14دمنهور 23 14بلطيم 22 14مطروح 18 12السلوم 20 10سيوة 23 10بورسعيد 22 15دمياط 21 14الزقازيق 24 14المنصورة 24 13الاسماعيلية 24 12السويس 24 13العريش 22 11رفح 21 11رأس سدر 24 13نخل 23 08نويبع 26 19طابا 23 15كاترين 22 11الطور 25 15شرم الشيخ 28 20الغردقة 29 18مرسى علم 28 17الفيوم 25 12بنى سويف 26 12المنيا 26 12أسيوط 26 13سوهاج 27 14قنا 30 14الأقصر 32 15أسوان 35 15ادفو 34 15أبوسمبل 35 17الوادى الجديد 32 15شلاتين 29 17