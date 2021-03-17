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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-3-2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:02 ص
الطقس فى مصر
الطقس فى مصر
منة سالم
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يقدم موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 17-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 17-3-2021


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

حالة البحار والأمواج

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غريبة إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


العظمى الصغرى

القاهرة 24 14
الإسكندرية 20 13
وادى النطرون 23 12
طنطا 23 14
شبين الكوم 24 14
دمنهور 23 14
بلطيم 22 14
مطروح 18 12
السلوم 20 10
سيوة 23 10
بورسعيد 22 15
دمياط 21 14
الزقازيق 24 14
المنصورة 24 13
الاسماعيلية 24 12
السويس 24 13
العريش 22 11
رفح 21 11
رأس سدر 24 13
نخل 23 08
نويبع 26 19
طابا 23 15
كاترين 22 11
الطور 25 15
شرم الشيخ 28 20
الغردقة 29 18
مرسى علم 28 17
الفيوم 25 12
بنى سويف 26 12
المنيا 26 12
أسيوط 26 13
سوهاج 27 14
قنا 30 14
الأقصر 32 15
أسوان 35 15
ادفو 34 15
أبوسمبل 35 17
الوادى الجديد 32 15
شلاتين 29 17
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أبو رماد 30 17
حلايب 27 18
رأس حدربة 27 19

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