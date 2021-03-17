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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أسامة شحاتة: تلقى أوراق خدمات الصحفيين من تحويل السيارات للغاز والشقق والوظائف

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:41 ص
أسامة شحاتة
أسامة شحاتة
إسلام نصير
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أكد أسامة شحاتة، نائب رئيس تحرير جريدة المساء، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، أنه من صباح يوم الأربعاء سيتم البدء في تلقي الأوراق لتنفيذ الخدمات للزملاء الصحفيين وأسرهم.

وقال «شحاتة»، إنه تم الاتفاق علي تحويل سيارات الزملاء للغاز الطبيعي بدون مقدم وبدون فوائد بنظام تقسيط لمدة ١٢شهرًا، وكذلك تم إتاحة التقسيط على ٤٨شهرًا بفوائد ٣٪، مشيرًا إلى أنه كذلك سيتم البدء في تلقي الأوراق لتنفيذ توظيف ٣٠٠ من أبناء الصحفيين في شركات البترول الأجنبيه والخاصة من خريجي اللغات الأسبانية والصينية والألمانية، بجانب الهندسة والعلوم قسم جولوجيا وكيمياء، وذلك عن طريق تلقي الأوراق المطلوبة من صورة كارنية نقابة الصحفيين للوالد الصحفي، وصورة المؤهل.

وأضاف «شحاتة»، إنه كذلك سيتم تلقي الأوراق لتوفير عدادات كهرباء ذكية للزملاء الصحفيين، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي لشقق الصحفيين أو العقارات التي يقطنون بها في كل المحافظات التي تم دخول مرفق الغاز لها وتم تخلفهم عن التوصيل، وذلك بأسعار مخفضة تصل لنسبة ٣٠%، وذلك من الأربعاء الموافق ١٦مارس.

وأوضح «شحاتة»، أنه تم توفير الحجز لعدد ٥٠٠ شقة بنظام التمويل العقاري لمدة٣٠سنة في المعادي والمقطم بأسعار خيالية من شركة إسكان حكومية، وسيتم التسجيل من الغد
للراغبين في الحصول مع تقديم كافة المعلومات وروية الموقع علي الطبيعة.

وتابع «شحاتة»، إنه تم تخصيص «واتساب» لتلقي الأوراق التي تتمثل في صورة كارنيهات الزملاء والأوراق الخاصة سواء بالسيارات أو طلبات تركيب العدادات أو الغاز أو مؤهل الخريجين لأبناء الصحفيين، وتلقي كافة الأوراق من صباح اليوم وحتي يوم السبت الموافق ٢١ مارس الجاري.

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