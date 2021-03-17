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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار اليورو فى مصر اليوم الأربعاء 17-3-2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:35 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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يقدم موقع «الدستور»، في هذا التقرير، سعر اليورو الأوروبي في مصر اليوم الأربعاء 17-3-2021، وفقًا للتقارير الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

محليًا، تشهد مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي، استقرارا، أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة مقارنة بتعاملات أول أمس.

وعلى المستوى المحلي، يتيح بنك مصر إيران أعلى سعر صرف لليورو الأوروبي مقابل الجنيه كأعلى مستوى له في السوق المحلية عند 18.96 جنيه للبيع، كما تتيح البنوك الثلاثة الإسكندرية وأبوظبي الأول والأهلي المتحد أقل مستوى للعملة الأوروبية في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.56 جنيه للشراء.

أسعار اليورو الأوروبي في مصر اليوم الأربعاء 17-3-2021


سعر اليورو في البنك الأهلي المصري


جاء سعر صرف اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، ليأتي عند مستوى 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية للشراء والبيع داخل فروع بنك مصر، من حيث الأصول، مستوى 18.65 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib


ويمكن للعملاء الأفراد والشركات الحصول على اليورو الأوروبي من البنك التجاري الدولي أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية بسعر 18.61 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

ووصل سعر صرف اليورو اليوم، مقابل العملة المحلية المصرية، داخل فروع HSBC، عند 18.61 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي


وحققت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي اليوم مستوى 18.61 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع.

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