أسعار اليورو فى مصر اليوم الأربعاء 17-3-2021

قد يهمك.. سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم



سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي





وحققت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي اليوم مستوى 18.61 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع.