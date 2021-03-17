إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات شمال القدس

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.وأفاد مسئول الإعلام في بلدية كفر عقب رائد حمدان - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من فتحة أحدثتها جرافة عسكرية في جدار الفصل العنصري المحيط بها، ما أدى لاندلاع لمواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز بكثافة صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.