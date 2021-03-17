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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليتوانيا تعلق استخدام لقاح «أسترازينيكا»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:29 ص
أسترازينيكا
أسترازينيكا
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قررت السلطات الصحية في ليتوانيا، تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا "كإجراء وقائي".

وقال وزير الصحة الليتواني أروناس دولكيس، خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إنه تلقى توصية من الهيئة الحكومية لمراقبة الأدوية بتعليق التطعيم بلقاح "أسترازينيكا".

من جانبه، قال رئيس الهيئة الطبية الطب في ليتوانيا "جيتيس أندروليونيس" إن بلاده اتخذت هذا القرار لأنها تلقت خلال الساعات القليلة الماضية 3 تقارير تتعلق بـ "حالات خثار وريدي خطيرة وغير متوقعة وغير مرغوب فيها في المرضى الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا في ليتوانيا".. مضيفا "لا نملك دليلًا ما إذا كانت هذه مصادفة أم بسبب اللقاح".

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في ليتوانيا يبلغ حوالي 206 آلاف حالة.

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