هزة بقوة 6.9 درجة تضرب منطقة كامتشاتكا الروسية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هزة قوتها 6.9 درجة ضربت منطقة كامتشاتسكي ستاري في الشرق الأقصى الروسي.وذكرت الهيئة أن الهزة وقعت على عمق 57 كيلومترا، دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية.يذكر أن الهيئة الأمريكية رصدت الأحد الماضي هزة أرضية بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في المنطقة ذاتها.