وزير الدفاع الإيطالى: الانتماء للاتحاد الأوروبى ركيزة أساسية لنا

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إنه بالنسبة لإيطاليا وألمانيا يمثل الانتماء للاتحاد الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي ركيزة لا غنى عنها لمواجهة تحديات المستقبل.جاء ذلك في تغريدة له عقب لقائه خلال زيارته الحالية إلى برلين، مع نظيرته الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، مشيرا إلى أن النقاش كان "هام وإيجابي" خلال الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي).كانت وزارة الدفاع الإيطالية قد ذكرت، في وقت سابق من اليوم، أن جويريني سيبحث في برلين المشاركة في البعثات الدولية في كل من أفغانستان والعراق ولبنان وليبيا ومنطقة الساحل.