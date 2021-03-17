المكسيك: 1278 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، 175 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، 195ألفا و119 حالة وفاة.وأشارت الوزارة - في تقريرها اليومي - إلى أنه تم تسجيل 1278 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الإصابات جراء الفيروس في البلاد إلى مليونين و169 ألفا و7 حالات.وأكدت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية، نظرا لعدم إجراء الفحوصات على نطاق واسع.