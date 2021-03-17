رئيس جهاز حدائق أكتوبر: «فيسبوك» يمثل لنا نبض الشارع

محمد مصطفى: العام 2122 سيشهد طفرة تنموية في مدينة حدائق أكتوبر



لا تختلف إدارة جهاز مدينة من مدن الصعيد الجديدة عنها في أجهزة مدن القاهرة والجيزة وغيرهما، فهناك رؤية وخطة عامة موحدة لكل أجهزة المدن الجديدة، فقط يمكن أن نقول أن هناك كثافة سكانية في مدن القاهرة أعلى كثافة من مدن الصعيد، الأمر الذي ربما يتسبب في تأثر مستوى الأداء في مدينة عن أخرى.هكذا علق المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، على سؤال عن شعوره بفرق على خلفية نقله من جهاز مدينة المنيا الجديدة لجهاز حدائق أكتوبر مؤخرًا.نادرا ما يحدث أن يتسبب نقل رئيس جهاز مدينة في حالة غضب لدى مواطنيها، إلا أن نقل المهندس محمد مصطفى من جهاز مدينة المنيا الجديدة مؤخرا تسبب في غضب كثيرين من مواطني الصعيد، وهو ما شهدته ساحات "فيسبوك" المختلفة، حيث اعتبر بعض الغاضبين أن نقل مصطفى ما هو إلا تأكيد على استمرار ظاهرة تهميش الصعيد، على اعتبار أن الرجل حقق طفرة كبيرة في المدينة الصعيدية الجديدة وكان يتعشم المواطنون هناك في استمراره لتحقيق المزيد.وعلى العكس تماما تكون حركة تنقلات رؤساء أجهزة المدن، حيث يحرص وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار على تحريك القيادات حسب الحاجة لذلك وليس لأهمية مدينة عن غيرها، بل على العكس تماما هناك اهتمام غير مسبوق بتسريع وتيرة التنمية في مدن الصعيد، كما يعلم الكثيرون أن مدينة حدائق أكتوبر تعاني من بعض المشاكل، إذ يعني الأمر مجيء مصطفى لإدارة مهمة بعينها، وذلك بحسب ما أوضحه مسئول بهيئة المجتمعات - فضل عدم ذكر اسمه.فيما شرح المهندس محمد مصطفى لـ"الدستور"، أنه "ليست هناك إدارة منفردة، فالكل يكمل بعضه، حيث يقوم كل نائب من نواب رئيس الجهاز بدوره المعني له القيام به في تخصصه، كما يقوم بنفس الشيء معاونو رئيس الجهاز، وكذلك مديرو الإدارات المختلفة، ونتشاور جميعا في كل شيء ومن ثم يكون هناك اتفاق بين ومع الجميع، وفي هذا الإطار تكون هناك رؤية واضحة لحل أي مشكلات من ناحية واستكمال وتسريع وتيرة التنمية في المدينة من ناحية أخرى، وهناك محاضر اجتماعات لمناقشات مدرجة في أي خطة، بناءً عليها يتم تحديد المسار".وتابع: "عندما تكون هناك مشاكل، لابد أن تحل بصورة أسرع من المعتاد لأن مدى تأثيرها يكون أعلى في المدن ذات الكثافة العالية، ونتيجة للاستهلاكات الكثيرة والحركة الكثيرة والكثافة السكانية العالية، لابد أن تكون هناك حركة أكبر في الاستثمار والاهتمام بالصيانات بصورة أكبر من المدن ذات الكثافة الأقل".وأكد أنه من حق كل مواطن أن ينتقد كيفما شاء، طالما في إطار شرعي، "ونحن هنا في جهاز حدائق أكتوبر نحرص تماما على سماع الجميع، وتمثل وسائل التواصل الاجتماعي - خاصة فيسبوك - بالنسبة لنا نبض الشارع ومشاكله واحتياجاته، لكن هناك من يخرج عن الإطار الشرعي ويتعدى بكلام غير مظبوط، وهنا لا نعير له أي اهتمام، ومن يقبل بالعمل العام مع الجمهور عليه أن يتقبل كل شيء".وأوضح مصطفى أن أي شكاوى يتم رصدها سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو من أي جهة أخرى، ويتابعها مع السادة النواب بعد أن يتم التحرك عليها فورا، بخلاف ذلك يتم العمل بإستراتيجية عدم انتظار شكوى لعرضها وحلها، هناك سماحية في بعض القرارات داخل مواقع العمل، وإذا ما كان هناك شيء تتطلب الحاجة تنفيذه فورا يتم ذلك.وأضاف: "نتحرك وفق القدرات المتاحة وعلى أساسه تتم دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمياه والصرف والغاز وما إلى ذلك، وعلى أساسه يتم وضع الخطة، بعد دراسة مع مديري الإدارات المختصة مثل الإسكان والكهرباء والصرف وغيرهم، لتحديد احتياجات قطاعاتهم العاجلة والمستقبلية، وهو ما سيكون مكثفا في خطة العام المالي الجديد بإذن الله".وأنهى حديثه بأن يومهم يبدأ بين السابعة والنصف والثامنة صباحا، الكل يتحرك على مواقع عمله حتى الثامنة أو التاسعة مساءً على أقل تقدير، بخلاف غرفة العمليات التي تتابع العمل على مدار 24 ساعة، كما يتم حاليًا تنفيذ فكرة جديدة لتسهيل التواصل بشكل أكبر مع السكان، بخصوص الشكاوى والخدمات التي تقدمها المدينة "أونلاين"، من خلال "سيستم" إلكتروني للتقدم للحصول على الخدمات مثل عدادات الكهرباء والمياه وغيرهم ومعهم الشكاوي أيضا سيتم استقبالها من خلال أبلكيشن على الموبايل، ووعد بأن العام 2021-2022 سيشهد نقلة نوعية وطفرة تنموية في مدينة حدائق أكتوبر.