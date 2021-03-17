ضبط 5 أطنان خرز بلاستيك مجهولة المصدر فى مصنع بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة استهدفت كافة الأنشطة والمخابز البلدية لمراقبة تنفيذ وتطبيق القوانين والقرارات التموينية والتجارية، ومراقبة الجودة وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه.وأسفرت تلك الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الصناديق البلاستيكية، وذلك لعدم حصوله على أي تراخيص أو سجل صناعي، وكذلك لحيازته كمية 5 أطنان خرز بلاستيك مادة بولي إيثيلين مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 1000 صندوق منتج نهائي غير مدون عليها أي بيانات أو علامات بدائرة مركز شرطة إدكو.وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.