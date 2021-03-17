لافروف: القرم انضمت لروسيا إلى الأبد

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن شبه جزيرة القرم انضمت إلى روسيا بالتوافق التام مع القانون الدولي وستبقى جزءا منها للأبد.وقال لافروف - في تصريحات في الذكرى السابعة للاستفتاء حول انضمام القرم إلى روسيا - إن الاستفتاء "أصبح الوسيلة الوحيدة لحماية مصالح وكرامة وحياة سكان القرم على خلفية التهديدات من قبل القوميين والنازيين الجدد الذين وصلوا إلى السلطة بنتيجة انقلاب مسلح مخالف للدستور".وأضاف: "مصير ومستقبل القرم مع روسيا للأبد، بغض النظر عما إذا كان يروق ذلك لأحد أم لا، وأن أي أعمال من قبل دول الغرب بقيادة الولايات المتحدة عاجزة عن تغيير الواقع، سواء من ناحية القانون الدولي أو من الناحية السياسية أو الأخلاقية".وأكد لافروف أن الدبلوماسية الروسية ستواصل الجهود "لتثبيت هذا الواقع المتعلق بعودة شبه الجزيرة إلى الوطن، في عقول الشركاء الأجانب".وأشار إلى "تنامي الاهتمام بإقامة الاتصالات وتطوير العلاقات مع القرم في العالم، حيث يزورها ممثلو الأوساط السياسية والاجتماعية وأوساط الأعمال والعلماء والبرلمانيون الأجانب.. وبات بإمكانهم التأكد بأم أعينهم من تمسك السكان بالخيار الحر الذي فضلوه في مارس 2014".