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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تفاصيل 3 فعاليات على مسرح الجراج بجزويت الإسكندرية.. 8 أبريل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:02 ص
جزويت الإسكندرية
جزويت الإسكندرية
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح الجراج التابع لمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية٬ وإطلاق كتاب وقراءة مسرحية بعنوان "أيام العزلة"، وذلك في السابعة من مساء الخميس الموافق 8 أبريل القادم، وتقام الفعالية بالتعاون مع مجلة أمكنة.

وبحسب إدارة مركز الجزويت يسعى المعرض لنقل صورة مرئية للعزلة، لهذا الحيز الذي عاش فيه المشاركون في الحلقة عزلتهم، إثر إعلان الحظر بسبب جائحة كوفيد-19 امتدت الحلقة على مدار أربعة شهور، من نوفمبر 2020 حتى فبراير 2021.

يصاحب المعرض إطلاق كتاب "أيام العزلة" الذي يضم نصوص المشاركين: رودينا جمال، رودينا عبد الفتاح، ريم طاهر، شريف محيي الدين، طاهر حديدي، عزة عبد المنعم، غادة مراد، فاطمة البغدادي، محمد مصلح، محمود أحمد، منار الرفاعي، نورهان عبد اللطيف، ياسمين العوني، يسرا عبد اللطيف، طارق نادر.

وفيه يتتبع كل مشارك ومشاركة تجربته الشخصية أمام حائط العزلة. هناك من يقترب من تفاصيلها الدقيقة، وهناك من يبتعد ويحولها لحالة مجازية. ولكن النصوص جميعها اتفقت، أن هناك "آخر"، كان يقف بجوار حائط العزلة، ويتم الحوار معه.

كما يتضمن اليوم قراءة مسرحية لهذه النصوص قام بإعدادها وإخراجها المخرج المسرحي: طارق نادر، وهو أحد المشاركين بالحلقة.

المعرض والكتاب والقراءة المسرحية، نتاج حلقة أمكنة التي تعقد للسنة الخامسة على التوالي- بالتعاون مع مركز الجيزويت الثقافي- والتي بدورها نتاج لمجلة "أمكنة" التي صدرت في الإسكندرية عام 1999، وتعنى بثقافة المكان.

يلي افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية، القراءة المسرحية للنصوص المشاركة، ثم توقيع كتاب "أيام العزلة" من طرف المشاركين.

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