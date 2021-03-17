وزير المواصلات الليبى يؤكد دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط

أكد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الشهوبي، والمسئول عن الميزانية العامة بالحكومة، تقديم كل الدعم للمؤسسة الوطنية للنفط، كونها الرافد الأساسي والممول الرئيسي لاقتصاد البلاد والميزانية العامة، التي يتم من خلالها إدارة كافة شئون الدولة، وتحريك عجلة الاقتصاد.وذكرت المؤسسة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله مع الشهوبي، حيث تمت مناقشة خطط المؤسسة للمحافظة على استدامة الإنتاج وزيادته، بما يحقق مزيدا من الدخل للدولة الليبية ودعم اقتصادها الذي عانى كثيرا خلال السنوات الماضية.وفي ختام اللقاء، أكد صنع الله أن المؤسسة وشركاتها وبعزيمة كل عاملي قطاع النفط الشرفاء لن تدخر أي جهد لأجل تقوية اقتصادها، وتأمين وحفظ ثرواتها من أجل الأجيال القادمة، الذين سيساهمون في بناء الدولة الليبية المزدهرة التي ينشدها جميع الليبيين.