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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كارتيرون: وضع الزمالك صعب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:01 ص
الفرنسي باتريس كارتيرون
الفرنسي باتريس كارتيرون
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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن حزنه لخسارة الفريق أمام الترجي التونسي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أنه عندما عاد إلى الفريق وجد اللاعبين في مستوى بدني سيئ وبدون روح قتالية.

وخسر الزمالك من الترجي بهدف نظيف على استاد القاهرة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف كارتيرون في تصريحاته عقب المباراة أنه حاول تجهيز اللاعبين للقاء لكنهم لم يصلوا لـ50% من مستواهم الفني والبدني، مشددا على أنه سيحاول الفترة المقبلة تجهيزهم بشكل جيد.

وتابع المدير الفني للزمالك: "سنقاتل لآخر فرصة لنا في المجموعة، ولو كانت هناك مقارنة بمواجهتنا أمام الترجي عندما كنت موجودا فهناك فرق كبير سواء باللعب في العمق أو الكرات العرضية".

وأشار إلى أن بن شرقي كان يلعب مع الوداد مهاجما، وحقق دوري الأبطال، وهو مهاجم معه، لذا قام بالاعتماد عليه اليوم كمهاجم، قائلا: "لم أكن أحب أن أجري تغييرات جديدة لأن الوضع صعب حيث يمتلك الفريق نقطتين من 3 مباريات".

وعن مباريات الدوري الممتاز، شدد كارتيرون على أنها خادعة وإيقاعها بطيء مقارنة بمباريات بطولة أفريقيا، موضحا أن النواحي النفسية والذهنية تجعل اللاعب يؤدي بشكل بدني كبير.

وتعقد موقف الزمالك في المجموعة الرابعة، حيث استقر في المركز الثالث بنقطتين، خلف مولودية الجزائر الذي ارتفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما حسم الترجي التونسي تأهله إلى دور ربع النهائي برصيد 10 نقاط، ويقبع تونجيت السنغالي في قاع المجموعة بنقطة واحدة.

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