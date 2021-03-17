الليلة.. فريق أصيل باند يحيى حفل عيد الأم بمركز طلعت حرب

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، بالمسرح المكشوف بالمركز، احتفالًا فنيًا موسيقيًا تحت عنوان "في حب ست الحبايب"، والذي يحييه فريق "أصيل باند"، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الأم.يتضمن برنامج الحفل أغاني "أمي ثم أمي"، "ست الحبايب"، "ياما يا نور عيني"، "وسط المدن"، "نور الحياة"، "نسيت شكلك"، "الحياة"، "من العشم"، "كتير أماكن"، "بناديك"، "كنت فاكر"، "زمي الحبيبة"٬ "بحبك يا أمي" وغيرها من الأغنيات التي تعبر عن حب الأم والاحتفال بعيدها السنوي الذي يتزامن مع أعياد الربيع ويوم المرأة المصرية، ويتخلل الحفل فقرات شعرية للإعلامي والشاعر أسامة سمير.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.