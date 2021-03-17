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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ريال مدريد يفوز على أتالانتا 3-1 فى دورى أبطال أوروبا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:53 ص
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
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تأهل فريق ريال مدريد الإسباني، إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تكرار فوزه على ضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

أحرز ثلاثية ريال مدريد، كريم بنزيما في الدقيقة 34، وسيرجيو راموس من ضربة جزاء في الدقيقة 60، وماركو أسينسيو في الدقيقة 85، فيما سجل لويس مورييل هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة 83.

وكان ريال مدريد، قد فاز على أتالانتا أيضا في لقاء الذهاب الذي جمعهما في إيطاليا بهدف نظيف، ليتأهل الفريق الإسباني لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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